МИД России сообщил об ответной высылке двух немецких дипломатов из Москвы

Российская сторона высылает из Москвы двух немецких дипломатов в ответ на аналогичные действия Берлина, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

В связи с высылкой дипломатов РФ в здание внешнеполитического ведомства вызван посол ФРГ. Российский МИД подтвердил, что Москва будет соразмерно реагировать на любые недружественные выпады Берлина.

«Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с недружественным решением Правительства ФРГ об объявлении "persona non grata" двух дипломатических сотрудников Посольства России в Германии», — говорится на сайте российского ведомства.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин объявит двух российских дипломатов персонами нон грата. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь предупредила Германию об ответном шаге.