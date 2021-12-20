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МИД России сообщил об ответной высылке двух немецких дипломатов из Москвы

Политика
МИД России сообщил об ответной высылке двух немецких дипломатов из Москвы

Российская сторона высылает из Москвы двух немецких дипломатов в ответ на аналогичные действия Берлина, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

В связи с высылкой дипломатов РФ в здание внешнеполитического ведомства вызван посол ФРГ. Российский МИД подтвердил, что Москва будет соразмерно реагировать на любые недружественные выпады Берлина.

«Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с недружественным решением Правительства ФРГ об объявлении "persona non grata" двух дипломатических сотрудников Посольства России в Германии», — говорится на сайте российского ведомства.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин объявит двух российских дипломатов персонами нон грата. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь предупредила Германию об ответном шаге.

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