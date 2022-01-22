Предсказавший пандемию мальчик из Индии дал прогноз на 2022 год

Молодой провидец Абигья Ананд дал свой прогноз на 2022 год для всего человечества, сообщает Woman.ru.

Уточним, что 15-летний юноша из Индии предупреждал о начале пандемии коронавируса за год до того, как в Китае диагностировали первый случай заражения COVID-19. Ананд говорил, что весной 2020 года в мире появится сильнейший вирус, с которым не сможет совладать ни одно существующее лекарство. Более того, он обращал внимание, что люди не смогут справиться с заболеванием в течении нескольких лет.

Теперь у провидца появились последователи, а сам он регулярно выступает с новыми прогнозами. Недавно он рассказал, что ждет человечество в 2022 году.

«Период между декабрем 2021-го и апрелем 2022-го будет очень важным. Он повлияет на следующие 400 лет», — сказал он.

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Также Абигья Ананд не забыл упомянуть ситуацию с коронавирусом. По его мнению, из-за новых мутаций болезни медицинские препараты не смогут справиться с пандемией в ближайшее время. Вместо этого он настоятельно порекомендовал людям всех возрастов вести здоровый образ жизни и закаляться. Подросток-провидец уточнил, что нужно заниматься спортом, стараться больше времени проводить на воздухе и есть преимущественно растительную пищу.

Кроме того, Ананд предостерег человечество от чрезмерного развития сферы информационных технологий. Он считает, что повсеместное внедрение технологий 5G (беспроводная мобильная связь пятого поколения) приведет к еще большим трудностям для человечества.

«Собирайте дождевую воду. Если получится, научитесь получать энергию с помощью солнечных батарей или генератора», — уверен юный ясновидящий.

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