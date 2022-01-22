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Предсказавший пандемию мальчик из Индии дал прогноз на 2022 год

Общество
Предсказавший пандемию мальчик из Индии дал прогноз на 2022 год

Молодой провидец Абигья Ананд дал свой прогноз на 2022 год для всего человечества, сообщает Woman.ru.

Уточним, что 15-летний юноша из Индии предупреждал о начале пандемии коронавируса за год до того, как в Китае диагностировали первый случай заражения COVID-19. Ананд говорил, что весной 2020 года в мире появится сильнейший вирус, с которым не сможет совладать ни одно существующее лекарство. Более того, он обращал внимание, что люди не смогут справиться с заболеванием в течении нескольких лет.

Теперь у провидца появились последователи, а сам он регулярно выступает с новыми прогнозами. Недавно он рассказал, что ждет человечество в 2022 году. 

«Период между декабрем 2021-го и апрелем 2022-го будет очень важным. Он повлияет на следующие 400 лет», — сказал он.

Предсказавший пандемию мальчик из Индии дал прогноз на 2022 год
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Также Абигья Ананд не забыл упомянуть ситуацию с коронавирусом. По его мнению, из-за новых мутаций болезни медицинские препараты не смогут справиться с пандемией в ближайшее время. Вместо этого он настоятельно порекомендовал людям всех возрастов вести здоровый образ жизни и закаляться. Подросток-провидец уточнил, что нужно заниматься спортом, стараться больше времени проводить на воздухе и есть преимущественно растительную пищу.

Кроме того, Ананд предостерег человечество от чрезмерного развития сферы информационных технологий. Он считает, что повсеместное внедрение технологий 5G (беспроводная мобильная связь пятого поколения) приведет к еще большим трудностям для человечества. 

«Собирайте дождевую воду. Если получится, научитесь получать энергию с помощью солнечных батарей или генератора», — уверен юный ясновидящий.

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