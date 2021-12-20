Члены Совфеда РФ не обсуждают введение штрафов за отказ от вакцинации

Совет Федерации не рассматривает вопрос о введении штрафов за отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом заявил сенатор Владимир Круглый.

Сенатор отметил, что введение такой меры не приведет к увеличению числа прошедших процедуру вакцинации. Кроме того, подобное решение будет необходимо проводить как отдельный закон, что займет много времени, заявил Круглый в беседе с РИА Новости.

Вакцинация является одним из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. Прохождение данной процедуры способствует снижению вероятности заболевания COVID-19 в тяжелой форме. Сделать прививку от коронавируса можно в медицинских учреждениях, а также в мобильных пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах и других общественных местах. В России вакцинация проводится бесплатно.