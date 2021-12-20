Социолог Шугалей рассказал о реальной обстановке в Сахеле и препятствиях на пути в Мали

Социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей прибыл в Мали, чтобы выяснить ситуацию в африканской республике.

Он сообщил, что по пути встретил немало препятствий. По его словам, в этом регионе представители НАТО чувствуют себя хозяевами.

«Я вынужден был срочно прервать поездку в Ливию и вылететь в Республику Мали. Добраться было нелегко: борту, имеющему все разрешения и согласования, прямо в воздухе неоднократно отказали в пролете. В Сахеле перестали действовать международные договоры и правила, творится полный правовой беспредел», — заявил Шугалей.

В своем Telegram-канале он рассказал, что западные страны рассчитывают вернуть контроль над странами Африки. Они оказывают поддержку террористическим группировкам с целью распространить хаос и заполучить контроль над местными ресурсами. На новом витке колонизации международные силы содействуют геноциду целых народов, поддерживая внутренние конфликты, уверен Шугалей.

Особенно «по-хамски» себя ведут в Мали французские силовики. Неэффективная политика Парижа привела к тому, что власти Бамако перестали доверять властям Франции. Недавно французский президент Эмманюэль Макрон был вынужден отменить турне по странам Африки, где его явно не ждали. Париж не сумел выполнить условия для визита президента в Мали, а местные власти не захотели обсуждать присутствие так называемой «ЧВК Вагнера», так как считают это внутренним делом страны.

«Что касается ситуации с французами, они, как и во многих странах франкофонии, ведут себя абсолютно по-хамски. Они еще не понимают, что уже начался этап серьезнейшего противодействия их колониальным привычкам», — полагает Шугалей.

Ранее Максим Шугалей предупредил европейцев о последствиях поддержки терроризма в Африке.