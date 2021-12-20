Неизвестные напали на посольство Белоруссии в Лондоне

Группа злоумышленников совершила нападение на посольство Белоруссии в Лондоне. В результате инцидента пострадал один сотрудник диппредставительства.

В пресс-службе МИД Белоруссии сообщили, что вечером 19 декабря неизвестные испортили фасад здания, после чего атаковали дипломатов, один из которых был госпитализирован с серьезными телесными повреждениями.

Власти республики потребовали от Великобритании тщательного расследования инцидента, информирования о ходе и результате процессуальных действий и привлечении виновных к ответственности.