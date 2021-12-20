Бывший секретарь СНБО Украины Турчинов сообщил о предъявлении Порошенко обвинения в госизмене

Бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко официально предъявили обвинение в государственной измене. Соответствующее заявление сделал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Об этом бывший секретарь СНБО рассказал в понедельник на брифинге.

«Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение (обвинение. — Прим. ред.) в государственной измене», — заявил Турчинов.

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Петр Порошенко покинул страну после попытки предъявления обвинений по уголовному делу. Об этом рассказали в его партии «Европейская солидарность», пишет «360».