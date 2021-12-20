Обвиняемый в госизмене глава Group-IB Сачков записал видео на случай ухода из жизни

Основатель Group-IB Илья Сачков, которого обвиняют в государственной измене, записал видео и разослал его всем близким на случай смерти или ареста.

В видеоролике Сачков говорит, что если адресат видит эту запись, то он уже мертв или содержится под арестом. Также бизнесмен ранее неоднократно говорил своим друзьям, что замечал за собой слежку. Подлинность видеозаписи была подтверждена журналистом Адреем Лошаком.

«Он думал, что его отравят, а последние месяцы свободы он говорил и про обвинение в госизмене, в том числе», — рассказал один из друзей бизнесмена в интервью Forbes.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Сачков попросил Путина о переводе под домашний арест. Предприниматель предъявленных обвинений не признает и подчеркивает, что его работа приносила России только пользу.