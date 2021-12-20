Власти Шотландии объявили о помиловании трех тысяч сожженных ведьм

Правительство Шотландии, наконец, готово помиловать несколько тысяч женщин, которых осудили в период с 1563 по 1736 годы за колдовство. Британская газета The Guardian пишет, что спустя 300 лет Эдинбург намерен извиниться перед «ведьмами», которых казнили или заточили в тюрьму до конца жизни.

Речь идет о 3 837 жертвах «закона о колдовстве», чаще всего это были женщины. Две трети из них в результате были сожжены заживо или казнены другим способом. Членам парламента осталось лишь заручиться поддержкой премьер-министра Шотландии Николы Стерджен, после чего имена погибших будут «окончательно очищены».

Первая охота на ведьм была инициирована королем Яковом VI Шотландским, который искренне считал, что ведьмы вызывали шторм для потопления его торговых судов. Молодые девушки, обвиняемые в колдовстве, под пытками признавались в «связях с дьяволом», после чего участь их была незавидна.

При этом характерные атрибуты и стереотипные представления о ведьмах имеют под собой реальную основу. В частности, остроконечные черные шляпы чаще всего надевали продавщицы слабоалкогольного пива, которое они варили в большим черных котлах. Рядом с ними всегда стояла табличка с изображением метлы или сама метла, чтобы покупателям было проще найти интересующий их товар.