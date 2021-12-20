«Газпром» отказался бронировать допмощности для транзита газа через Украину в январе

Российский «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через территорию Украины в январе. Как следует из данных платформ RBP и GSA Platform, компания заказала лишь 21,6% предложенных объемов по прокачке топлива через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа».

Ранее «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на будущий месяц в объеме до 9,8 миллионов кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа», а также до 5,2 миллионов кубометров в сутки через «Сохрановку».

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

По итогам торгов, которые завершились в 14:00 мск, данные объемы остались невостребованными. Аукцион стал дополнением к долгосрочному контракту на 40 миллиардов кубометров в год, согласно которому Россия должна поставлять на Украину 109 миллионов кубометров в сутки. С начала года по 15 декабря «Газпром» выполнил свои обязательства в полном объеме.

При этом «Газпром» заказал на январь 19,28 миллионов кубометров газа для прокачки по трубопроводу «Ямал — Европа». Однако с 17 декабря российский концерн стал постепенно снижать объем бронирования транзита топлива через Польшу, выкупив 26,8 миллионов кубометров против 31,4 миллионов кубометров в предыдущие дни.

Впрочем, ранее в компании пояснили, что используют польский транзит по мере необходимости и заявок клиентов. Кроме того, в 2020 году Варшава не стала продлевать долгосрочный контракт с «Газпромом», в результате чего у России теперь нет обязательств по польскому направлению.