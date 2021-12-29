Звезды «Битвы экстрасенсов» предрекли конец пандемии коронавируса в РФ в 2022 году

Звезды «Битвы экстрасенсов» предсказали будущее России на 2022 год. Финалист шестого сезона шоу Зираддин Рзаев считает, что основные проблемы будут связаны с пандемией коронавируса, при этом главным вопросом предстоящего года остается распространение вакцины.

Победитель шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Литвин предсказал кадровые перестановки в российском правительстве. Экстрасенс считает, что в политике появятся совершенно новые люди, которые сейчас большинству его соотечественников неизвестны. Также он предупредил, что за рынки сбыта в России начнется серьезная конкурентная борьба. Победителем в этой схватке окажется тот, кто умеет отстаивать свое мнение и быть решительным.

Финалистка 15 сезона передачи Джулия Ванг обратила внимание, что в России возможно взаимное недовольство между федеральным Центром и регионами, которое негативно отразится на развитии страны.

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Триумфатор третьего сезона Медхи Эбрагими Вафа, напротив, считает, что в 2022 году Россия вступает в «эру успеха, благополучия и процветания». Он также отметил, что такое положение сохранится достаточно долго, поскольку Евросоюз и США потеряют лидерские позиции в мире. Экстрасенс не исключил того, что Москва продолжит искать новых союзников в стремительно меняющемся мире.

Ранее ясновидящая Лион предсказала России быстрые изменения в первые месяцы 2022 года. По ее мнению, россиянам следует готовиться к смене санкционной политики Запада по отношению к РФ.