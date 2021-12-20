Владимир Зеленский выступил за превентивное введение антироссийских санкций

Антироссийские санкции должны вводиться превентивно, а не по факту каких-либо действий со стороны Москвы. Об этом заявил президента Украины Владимир Зеленский.

По мнению экс-артиста «Квартала 95», никаких предпосылок к конструктивному диалогу между Россией и Украиной нет. Поэтому ограничения должны вводиться до возможного обострения и инцидентов, подчеркивает Зеленский. Поводом для заявления политика стали слова президента Белоруссии Александр Лукашенко о возможном размещении российского ядерного оружия на подконтрольных Минску территориях.

«Если оружие будет размещено в Белоруссии, то потом мы введем очень мощные санкции. Предпосылок, почему президент РФ сделает шаг назад, я, честно говоря, не вижу. Поэтому, считаю, наоборот, должны быть мощные превентивные меры, серьезные санкции, чтобы даже не было ни одной мысли об эскалации в любой регион», — заявил Зеленский по итогам встречи с президентами Польши и Литвы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил размещение на территории республики ядерного оружия из России, если НАТО предпримет аналогичный шаг в Польше. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заметил, что слова Лукашенко следует воспринимать как предостережение странам коллективного Запада.