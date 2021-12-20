Выпавший снег спровоцировал девятибалльные пробки на дорогах Петербурга

Утро для петербуржцев началось с серьезных пробок на дорогах. По данным «Яндекса», их загруженность достигла девяти баллов.

Хуже ситуация обстояла на магистралях, которые ведут к центральным улицам Северной столицы. Автомобили стояли на Индустриальном проспекте, а также на проспекте Большевиков, Культуры, Тихорецком, Славы и Московском. Самые крупные заторы образовались на Пулковском шоссе и внутреннем кольце КАД.

В конца ноября в Петербург пришла снежная зима. Город охватили сильные снегопады. Местные жители до сих продолжаю страдать от последствий непогоды, которые должны были устранить коммунальщики. Губернатор Александр Беглов неоднократно получал жалобы о ситуации в городе, однако должного эффекта это не оказало.