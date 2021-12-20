Соседи по несчастью. Вместо Литвы двери для белорусских удобрений откроют Латвия и Эстония

Окончательный отказ Литвы от транзита удобрений компании «Беларуськалий» сыграет на руку ее прибалтийским соседям, которые с радостью «прикарманят» часть перевозки белорусской продукции. Об этом заявили эксперты аналитического портала RuBaltic.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис не исключил, что Латвия может перенять транзит продукции «Беларуськалия», поскольку сторонам уже доводилось обсуждать этот вопрос. Тогда, по его словам, латвийское правительство выразило солидарность с решением Вильнюса отказаться от белорусского импорта.

«У меня был случай сказать, что в Литве это поняли бы с трудом, если братская страна приняла бы такое решение [переняла транзит — прим. ред.]. Такая возможность не исключена, ведь обязательного санкционного режима нет. Есть и частные компании, которые видят, что юридических последствий нет, поэтому могут заниматься бизнесом так, как им хочется», — подчеркнул Ландсбергис.

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На днях газета Eesti Paevaleht сообщила о том, что Эстония начала активно наращивать транзит белорусской продукции. По данным департамента статистики, за первые 10 месяцев этого года Таллин экспортировал товаров из Минска на полмиллиарда евро.

Примечательно, что эстонские власти даже не стали оправдываться за такие рекордные показатели. По словам представителя МИД Эстонии Кристины Отс, у ведомства нет никаких оснований полагать, что местное госпредприятие или компетентные учреждения нарушили действующие санкции.

«Если ограничения станут более точными или изменятся, их соблюдение, конечно, следует пересмотреть. Движение товаров контролируют таможня Латвии и налогово-таможенный департамент Эстонии, а перевозчики товаров проверили соответствие товаров санкционным спискам и нарушений не обнаружили», — указала Кристина Отс.

На этом фоне запросы о возможности организовать транзит продукции «Беларуськалия» начали получать и латвийские перевозчики. Это, в частности, подтвердил председатель правления частной латвийской железнодорожной компании Baltijas Expresis Марис Бремзе.

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«Думаю, они [белорусы] пробуют все возможные варианты, в том числе и Латвию. Мы говорили о железнодорожных технологиях, о том, как обстоят дела с латвийской железнодорожной инфраструктурой. Я не говорю о санкциях, юридических нюансах, я говорю только о технологиях и технических вопросах — да, мы консультировались с “Беларуськалием”», — признался Бремзе.

Если Латвия и Эстония не будут вслед за Литвой препятствовать деятельности белорусской компании, то вполне могут рассчитывать на часть грузов, которая ранее проходила через Клайпедский порт в Литве.

«Литва собственноручно загоняет себя в ловушку. Европейские санкции не затрагивают сферу транзита белорусских удобрений, а санкции США не носят экстерриториальный характер (они распространяются только на американских физических и юридических лиц). Это факт, который признает даже Ландсбергис. Отказ от белорусского транзита — прихоть исключительно литовских политиков», — убеждены эксперты RuBaltic.

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Аналитики напомнили, что до этого Вильнюс уже принимал так называемый антиостровецкий закон, который запрещал импорт электроэнергии из Белоруссии. При этом ни Таллин, ни Рига не поддержали устремлений своего прибалтийского соседа. Более того, Латвия даже перенесла точку торговли электричеством с третьими странами к своей границе вместо литовской.

«Не факт, что перед [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко откроются ворота латвийских портов. Евросоюз может скопировать американские санкции и запретить транспортировку белорусских удобрений по своей территории. Но сегодня нет никаких юридических преград для переориентации грузов “Беларуськалия” на Ригу, Вентспилс и Лиепаю. Если это произойдет, первые лица Литвы выставят себя феерическими идиотами», — резюмировали обозреватели.

Ранее депутат литовского сейма Гинтаутас Палуцкас назвал бессмысленным прекращение транзита «Беларуськалия» через свою территорию до тех пор, пока это не станет неизбежным из-за санкций на европейском уровне.