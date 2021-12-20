Венгерский «Ференцварош» объявил о назначении Черчесова на пост главного тренера

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов официально назначен на пост наставника венгерского клуба «Ференцварош».

Пресс-служба венгерской команды объявила о назначении российского специалиста в соцсети Instagram. «Ференцварош» лидирует в венгерском чемпионате. Команда набрала 35 очков в 16 матчах.

Черчесов сменил на новом посту австрийского наставника Петера Штегера. Напомним, что российский специалист покинул должность главного тренера сборной в июле 2021 года после провала команды на Евро-2020.