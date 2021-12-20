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Гаагский суд получил еще три иска от родных погибших при крушении MH17

Происшествия
Гаагский суд получил еще три иска от родных погибших при крушении MH17

Родственники погибших в катастрофе MH17 на востоке Украины подали в окружной суд Гааги еще три иска о компенсациях. Об этом сообщил на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Напомним, что рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing возобновилось в понедельник 20 декабря в особо охраняемом комплексе Схипхол. На сайте Гаагского суда ведется онлайн-трансляция заседания.

«В прошлую пятницу суд получил новые документы от представителей родственников, включая три новых иска о компенсациях», — пояснил судья инстанции.

По его словам, все документы были приобщены к делам четырех обвиняемых в катастрофе. Ранее суд в Гааге уже получил 301 иск о компенсациях от родственников жертв авиакатастрофы 2014 года в небе над Украиной.

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