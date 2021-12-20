Экс-глава офиса Зеленского Богдан заявил о сильном внешнем изменении президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский стал медленно говорить и крайне сильно изменился внешне, рассказал бывший глава офиса лидера страны Андрей Богдан.

По его словам, речь идет не только о внешнем виде Зеленского, но и о его речи. Таким образом Богдан обратил внимание, что глава государства долго строит предложения, так как не может вспомнить нужные слова.

«У него лицо другое. Если взять две фотографии — другой вообще человек... Если человек говорит искренне, он не думает над каждым следующим словом. У него нет энергетики жизни, он недоволен тем, что он делает», — объяснил экс-глава офиса Зеленского.

Ранее центр Socis провел социологический опрос среди украинских граждан, по данным которого, президент возглавил одновременно рейтинг и антирейтинг избирателей. Уточняется, что он упал до 16,7%, сообщал телеканал «360».