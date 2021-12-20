Голландский суд отказал защите в предоставлении документов о ЗРК «Бук» в деле МН17

Председательствующий по делу о крушении МН17 судья Хендрик Стинхейс отклонил запрос защиты о предоставлении документов, касающихся свидетеля на тему ЗРК «Бук».

В Нидерландах вновь стартовали слушания по делу о крушении Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» рейса МН17. Защита призывала предоставить все документы, касающиеся свидетеля, заявлявшего, что в 2014 году самолет не могла сбить ракета «Бук». Суд отклонил этот запрос.

«Суд отклонил запрос защиты обязать прокуратуру предоставить все документы, касающиеся свидетеля S45», — сказал Стинхейс в ходе заседания в понедельник.

Судья добавил, что он не обязан привлекать защиту к решениям о предоставлении данных о свидетелях.

Ранее стало известно, что в Нидерландах начали подготовку новой юридической процедуры против России. Разбирательство по делу о крушении рейса MH17 на Украине в июле 2014 года хотят инициировать по линии Международной организации гражданской авиации (ICAO), сообщает телеканал «360».