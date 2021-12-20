Замглавы МИД России Рябков напомнил Вашингтону о "большом должке" перед Москвой

Вашингтону следует относиться к Москве с точки зрения равноправного партнерства, заявил заместитель Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, США должны научиться вести взаимоуважительный диалог с Россией и перестать навязывать односторонние интересы. Москва уже выступила с инициативами для налаживания отношений с Вашингтоном, подчеркнул дипломат.

«Самый большой должок за США — это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов», — сказал Рябков.

Как стало известно ранее, российское внешнеполитическое ведомство опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности. В частности партнеры РФ должны исключить вступление Украины в Североатлантический альянс.