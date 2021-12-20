Сенатор Цеков: слова Байдена свидетельствуют о нежелании США договариваться с Россией

Действия американского президента Джо Байдена демонстрируют отсутствие желания Соединенных Штатов договариваться. Таким мнением поделился член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков.

По словам Цекова, подобная позиция Вашингтона не сулит ничего хорошего Киеву. Он подчеркнул, что действия США также не принесут положительного эффекта европейской стороне.

Член комитета по международным делам Совета Федерации уверен, что слова Байдена о предотвращении «вторжения России» на Украину свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты не хотят договариваться. Об этом сенатор рассказал во время разговора с изданием «Лента.ру».

Ранее лидер Соединенных Штатов Джо Байден сделал заявление о том, что у его администрации есть «окно в четыре недели», чтобы «предотвратить вторжение российской стороны на территорию украинского государства». Таким образом американский президент поручил своей команде использовать все возможные инструменты для предотвращения «атаки», пишет телеканал «360».