В Баварии грузовик врезался в военный конвой с американскими солдатами

Грузовик совершил наезд на конвой с американскими военными в Баварии. На месте ЧП работают экстренные службы.

В результате инцидента многие получили травмы разной степени тяжести. В настоящий момент информации об их состоянии нет. Пострадавших оперативно доставили в ближайшее медучреждение, среди них восемь человек с отравлением угарным газом.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что это был несчастный случай, а не попытка нападения на конвой. В настоящий момент все причины и обстоятельства инцидента уточняются. На месте ЧП работают сотрудники служб экстренного реагирования и врачи.