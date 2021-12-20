Пушков подсказал украинским националистам первых жертв для репрессий за общение на русском

Украинским националистам, желающим силой искоренить русский язык из жизни киевлян, придется начать с бывшего и нынешнего президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. В этом убежден российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков отметил, что за камерами и вне рабочих кабинетов Порошенко и Зеленский общаются именно на русском языке. Как и 90% жителей украинской столицы.

Особо ретивые националисты с украинского ТВ призывают к "моральному насилию" к киевлянам, говорящим на русском. Тогда придется начать с Зеленского и Порошенко: вне офиц.трибун они говорят именно на русском. Да и не выйдет ничего: в Киеве русский - основной язык для 90% жителей. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 20, 2021

Ранее украинский актер, шоумен, певец Антон Мухарский в интервью призвал применять физическое или моральное насилие к киевлянам, говорящим на русском языке.