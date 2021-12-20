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Пушков подсказал украинским националистам первых жертв для репрессий за общение на русском

Ближнее зарубежье
Пушков подсказал украинским националистам первых жертв для репрессий за общение на русском

Украинским националистам, желающим силой искоренить русский язык из жизни киевлян, придется начать с бывшего и нынешнего президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. В этом убежден российский сенатор Алексей Пушков. 

Пушков отметил, что за камерами и вне рабочих кабинетов Порошенко и Зеленский общаются именно на русском языке. Как и 90% жителей украинской столицы.

Ранее украинский актер, шоумен, певец Антон Мухарский в интервью призвал применять физическое или моральное насилие к киевлянам, говорящим на русском языке.

 

 

#украина #пушков #общество