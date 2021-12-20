Дипломат Рябков высмеял сообщения СМИ о планах США предотвратить «вторжение» России на Украину

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Рябков иронично прокомментировал утверждения американских СМИ о планах президента США Джо Байдена предотвратить «вторжение» Москвы на Украину.

Соответствующие сообщения распространил телеканал CNN, по данным которого глава Белого дома поручил администрации не допустить реализации подобного сценария. Журналисты попросили Рябкова дать комментарий касательно этой ситуации.

«Если у администрации (США) нет других забот, то, наверное, этим тоже можно заниматься», — сказал дипломат.

Как ранее заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира. Однако Москва внимательно относится в безопасности, добавил он.