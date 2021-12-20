Сын офицера вермахта или защитник индейцев. Кто станет новым президентом Чили

Следующей весной в Чили официально сменится президент. Во втором туре выборов, который прошел 19 декабря, победу не без труда одержал Габриэль Борич – 35-летний сторонник левых воззрений, президент студенческой федерации Чилийского университета (самого большого и старого вуза на территории страны) и один из лидеров баррикадных погромов 2011 года.

Ему противостоял консерватор и президент Республиканской партии Чили Хосе Антонио Каст. После подсчета всех бюллетеней выяснилось, что последний набрал 44,1% голосов, а Борича поддержали 55,9% избирателей. Инаугурация намечена на 11 марта 2022 года. Предводителю чилийского студенчества на тот момент будет 36 лет, а значит он станет самым молодым президентом за всю историю страны.

Предвыборное противостояние между Боричем и Кастом стало олицетворением вечной борьбы правых и левых политических сил. Чтобы понять, какой выбор стоял перед чилийцами последние несколько недель, углубимся в философию обоих кандидатов.

ТАСС / ELVIS GONZALEZ / EPA

Эхо из прошлого

О военной диктатуре Аугусто Пиночета, при которой страна жила с 1973 по 1990 годы, не слышал разве что ленивый. Эхо расстрельных команд разносилось далеко за пределы стадиона «Насиональ де Чили», пока противников режима хунты и несовершеннолетних детей пытали и насиловали в застенках Виллы Бавьера (более известна как Колония Дигнидад).

Правление Пиночета – «топливо» для жарких споров. На одной чаше весов – загубленные жизни невинных людей, откровенная диктатура, атрофированный парламент и пресловутая «внутренняя война». На другой – новая окрепшая Конституция, впечатляющий экономический рост, практически полное отсутствие уличной преступности, «чугунная» стабильность.

Prt Scr wikipedia.org /

Хосе Антонио Каст открыто поддерживает идеи чилийского диктатора еще с 2017 года, когда он впервые баллотировался в президенты. Уроженец Сантьяго, к примеру, предлагал амнистировать всех осужденных в начале 90-х годов сторонников Аугусто Пиночета, достигших 80-летнего возраста. В тот период Каст выступил слабо, его кандидатуру одобрили всего 7,9% чилийцев.

С тех пор консерватор и сын офицера вермахта (Майкла Каста) утвердился в своих взглядах и заметно набрал политический вес. Его дело – правое: расширение полномочий силовиков, закрытие границ для мигрантов, запрет абортов, решительное подавление взбунтовавшихся индейцев мапуче (коренному народу не нравится, что их земли хотят капитализировать энергетики и лесопромышленники). Налицо «ультраправое воспитание» со стороны отца.

Global Look Press / Carlos Padilla/AP

Габриэль Борич – полная противоположность оппоненту. Даже свою победную речь после оглашения результатов голосования президент студенческой федерации начал на языке мапуче.

Его характер закалялся с 2011 года, когда чилийская молодежь впервые вышла на улицы и начала строить баррикады. Некоторые из их требований, впрочем, можно назвать справедливыми: доступная медицина, снижение стоимости обучения в вузах, постройка новых учебных заведений (со времен Пиночета страна не обзавелась ни одним новым университетом). Также протестующие призывали власти к свободной миграционной политике и предоставлению расширенных прав индейцам.

Со временем энтузиасты и бунтовщики оформили полноценную идею о построении нового «постпиночетовского» государства, открытого, с новой конституцией. Именно с такой подачей в январе этого года была создана коалиция «Одобряю достоинство», во главе которой и встал вышеупомянутый Габриэль Борич.

Global Look Press / Jorge Villegas/XinHua

За его широкими плечами укрылись нашедшие, наконец, пристанище чилийские феминистки, коммунисты и иже с ними. По другую сторону баррикад окопался Хосе Антонио Каст, поддерживаемый более возрастным населением Чили. Теми, кому не нравятся сотни тысяч мигрантов в самой благополучной стране Южной Америки, нескончаемые беспорядки на улицах и агрессивные ЛГБТ-сторонники.

«Как Билл Клинтон»

В первом туре выборов (состоялся 21 ноября), Каст уверенно обошел Борича по числу голосов – 29% против 25%. Остальные кандидаты, участвующие в предвыборной гонке, провалились еще на старте. Среди них — представительница местной Христианско-демократической партии Ясна Провосте, центрист Себастьян Сичель и прочие.

Экспертное сообщество полагает, что шансов выиграть во втором туре у Каста не было изначально. Уж слишком Чили зависит от Европы и Соединенных Штатов, где демократическое большинство с опаской реагирует на любые выступления республиканцев. Не зря Хосе Антонио Каста прозвали «чилийским Трампом» — появление такого лидера во главе государства явно не устроило бы «ястребов» из Вашингтона.

Со времен Пиночета Белый дом несколько раз поменял вектор, и теперь поддержать «потенциального диктатора» в США уже никто не решился. Хотя предшественник Дональда Трампа Барак Обама так и не извинился перед чилийцами за то, что ЦРУ в свое время активно поддерживала хунту.

Политика сегодня / Ягудаев Владимир

Что и следовало доказать: в минувшее воскресенье сын члена НСДАП проиграл выборы, недобрав 12% поддержки. Габриэль Борич повел себя достойно и публично обратился к поверженному оппоненту с просьбой помочь в построении прекрасной Чили будущего.

«Считаю важным поблагодарить всех кандидатов, которые участвовали в этих выборах, в том числе Хосе Антонио Каста. Ради будущего Чили мы все должны быть на стороне народа, и я надеюсь, нам всем хватит зрелости для того, чтобы в начале работы моего правительства мы могли рассчитывать на его идеи и предложения», — подчеркнул будущий президент.

Борич официально станет президентом Чили 11 марта после церемонии инаугурации. Журналисты уже отыскали школьное сочинение, написанное 9-летним Габриэлем в конце 1990-х гг. В нем он обещает одноклассникам «не быть таким, как Билл Клинтон».