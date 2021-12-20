Хирург Лейман предостерег от переедания и алкоголя в праздники из-за риска панкреонекроза

Переедание и злоупотребление алкоголем в новогодние праздники может спровоцировать панкреонекроз. Об этом рассказал хирург гнойно-септического отделения Красноярской краевой клинической больницы Альберт Лейман.

Число пациентов с панкреонекрозом вырастает в новогодние праздники. По словам специалиста, данный недуг представляет собой острый панкреатит, при котором поджелудочная железа начинает вырабатывать много ферментов и переваривать саму себя, а также ткани вокруг.

«Летальность у этой болезни высока — 55%, то есть погибает каждый второй. Провоцируют его нарушение диеты, алкоголь, жирная и острая пища», — заявил Лейман в интервью NGS24.RU.

Медик отметил, что особенно опасен панкреонекроз для тех, кто страдает от желчнокаменной болезни. Однако риск развития заболевания можно уменьшить, если хотя бы немного соблюдать диету и не злоупотреблять спиртными напитками.