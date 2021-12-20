Вы вынуждены в этом копаться. Пригожин посочувствовал западным журналистам

Предприниматель Евгений Пригожин ответил на запрос редакции американской газеты Wall Street Journal, касающийся «ЧВК Вагнера».

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» заявление, в котором напомнила, что Пригожин не имеет никакого отношения ни к каким ЧВК. В публикации также доступен комментарий бизнесмена, сделанный на эту тему.

«Передайте вашим уважаемым коллегам, что о данном вопросе я знаю чуть меньше, чем о строении половых органов джунгарских хомячков. С уважением и сожалением, что не могу рассказать им чего-либо интересного, Пригожин Е.В.», — заявил предприниматель.

Наряду с этим Пригожин добавил, что задаваемые СМИ вопросы указывают на «хроническую шизофрению», которая, по его мнению, сейчас наблюдается в органах власти Запада.

«Вседозволенность и безнаказанность высших должностных лиц и многих политиков Запада подталкивает их к необдуманным заявлениям, а вы вынуждены в этом копаться. Господа журналисты, вас вводят в заблуждение», — процитировали бизнесмена в пресс-службе «Конкорда».

Пригожин ранее высказался на тему введения Евросоюзом санкций против «ЧВК Вагнера» и якобы связанных с ней людей. Предприниматель отметил, что, насколько ему известно, подобной структуры не существует, а также назвал санкции чрезвычайно неприятной вещью.

*«Аль-Каида»1 — запрещенная в России террористическая организация.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации