Кедми рассказал, в чем Путину удалось переиграть Байдена

Президенту России Владимиру Путину удалось переиграть американского коллегу Джо Байдена в ходе недавних видеопереговоров в закрытом режиме.

Такое мнение высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, слова которого приводит информационный портал «Военное дело».

Встреча президентов РФ и США в видеоформате, которая прошла 7 декабря, оказалась даже более успешной, чем ожидал сам Владимир Путин, предположил израильский эксперт.

Этой встречи добавился именно американский лидер, который больше всего заинтересован в стратегической стабильности и ясности, а для этого ему необходимо прояснить, в каких рамках готова действовать каждая из сторон.

Но во время самой встречи не удалось заметить, что Джо Байден предлагал Владимиру Путину и о чем он его просил, отметил Кедми. Поэтому трудно сказать, чего именно Байден от этой встречи хотел.

Федеральное агентство новостей /

Единственное требование, которое американский лидер, по мнению политолога, озвучил на встрече с Владимиром Путиным, было, чтобы Россия «не вторгалась на Украину». И в результате президент России смог переиграть американского коллегу

«Вдруг Путин ответил совершенно неожиданно, причем эта неожиданность родилась из той истерики, которую подняли украинские власти и западные СМИ, что Россия вот-вот вторгнется на Украину, — подчеркнул Кедми. — Он [Путин] сказал, хотите стратегической стабильности — хорошо. Если при этом будет обеспечена безопасность России от ваших баз на западе».

И это требование российского президента предоставить гарантии безопасности для России от нанесения по ней удара военным блоком НАТО с запада оказалось для Соединенных Штатов Америки неожиданным.

Президент РФ смог донести до американцев мысль, что лучшей гарантией того, что Россия не станет вторгаться на Украину, станут гарантии со стороны США в том, что самой России не угрожает опасность.

Global Look Press / Mikhail Metzel/Kremlin Pool / Keystone Press Agency

Владимиру Путину удалось дважды развернуть американского президента к тому вопросу, который интересовал его больше всего. И в итоге практическим результатом встречи стало создание групп, которые уже приступают к рассмотрению предложений российской стороны и решению вопросов безопасности США, НАТО и России.

«Если раньше весь Белый дом, весь аппарат, включая [главы Госдепартамента США Энтони] Блинкена и секретаря НАТО [Йенса Столтенберга], говорил о том, что у России не может быть никаких интересов и требований, и вдруг оказалось, что может. Мало того, что может, так они еще и согласны их обсуждать», — подчеркнул политолог.

Именно это, по словам Яков Кедми, и стало главным результатом видеопереговоров Владимира Путина и Джо Байдена – то, что Вашингтон не только признал, что Москва имеет право требовать обеспечения ее безопасности, но и согласился рассмотреть условия Москвы.