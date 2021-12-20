«Ботев» и «Жилина» станут соперниками «Зенита» по зимнему сбору в Дубае

Болгарский «Ботев» и словацкая «Жилина» сыграют с петербургским «Зенитом» на первом предсезонном сборе, который пройдет в Дубае.

Футболисты «Зенита» проведут матчи с «Ботевом» и «Жилиной» на сборе в ОАЭ 22 и 25 января 2022 года. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба петербургского клуба. Игры пройдут в рамках подготовки к возобновлению сезона в РПЛ. Точное время начала контрольных матчей станет известно позже.

«Зенит» завершил первую часть сезона РПЛ лидером. В 18 матчах петербургский клуб набрал 38 очков и на два балла опережает занимающее второе место московское «Динамо». На третьей строчке располагается «Сочи».