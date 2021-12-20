Экономист Трифонов прогнозирует снижение инфляции в России до 6%

Инфляция в России может составить 6-7% в следующем году, то есть окажется меньше нынешних значений. Такое мнение высказал независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов.

Основным фактором повышения цен будет инфляция издержек и спроса.

«Инфляция спроса — когда создается повышенный спрос со стороны населения и юридических лиц. Соответственно, из-за того, что у нас сейчас финансовые трудности и падают реальные доходы населения в первую очередь. Вследствие этого, я не думаю, (что. — Прим. ред.) будет инфляция спроса», — пояснил Трифонов в беседе с телеканалом «360».

Стоит опасаться инфляции издержек, так как она обусловлена повышенными ценами на углеводороды (нефть и газ) в мире. Российская товарная структура в большей степени состоит из импортной продукции, а цены на нее в последнее время выросли. Кроме того, резко повысилась стоимость стройматериалов, в частности песка, цемента, металлоконструкций, что способствовало удорожанию жилой недвижимости, добавил эксперт.

Главный экономист Всемирного банка Дэвид Найт ранее заявил, что российская экономика сталкивается с четырьмя реальными рисками.