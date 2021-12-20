Врач Крючков предупредил о возможности заболеть «Омикроном» и «Дельтой» одновременно

Кандидат медицинских наук Николай Крючков перечислил условия для заражения сразу двумя вариантами коронавируса — «Омикроном» и «Дельтой».

Медицинский специалист отметил, что такая вероятность усиливается при большом количестве социальных контактов. В особенности это касается людей, живущих в странах, где обе мутации распространяются примерно в одинаковом соотношении друг с другом.

«Это значит, что срок, в течение которого "Омикрон" по распространенности догоняет "Дельту", исчисляется считанными днями. Так что с этой точки зрения вероятность двойного заражения будет сколько-нибудь значимой в течение одной-двух недель», — добавил Крючков в беседе с kp.ru.

Основным способом профилактики коронавирусной инфекции является вакцинация. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно с помощью отечественных препаратов.