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Большинство украинцев против выдвижения Зеленского на второй срок

Ближнее зарубежье
Большинство украинцев против выдвижения Зеленского на второй срок

Больше половины украинских граждан выступили против выдвижения Зеленского на выборах в 2024 году. Об этом сообщило издание Лента со ссылкой на опрос компании Socis.

63,8% респондентов заявили о полном нежелании видеть нынешнего президента Украины на втором сроке. Однако 26,4% не исключили, что проголосовали бы за него.

Опрос показал, что 67,4% украинцев считают, что страна движется в совершенно неверном направлении. Только 18,5% респондентов согласны с политикой Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что в начале декабря партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» впервые обогнала по рейтингу партию Зеленского «Слуга народа». Как сообщили эксперты из Киевского международного института социологии 17,1% от общего количества респондентов поддерживают силу Порошенко, а «Слугу народа» - 15%

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