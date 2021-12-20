Представитель МИД КНР Лицзянь осудил Трампа за абсурдные слова о Си Цзиньпине

Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что председатель Китая Си Цзиньпин «убийца», является абсурдным, рассказал представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Экс-глава Соединенных Штатов в интервью телеканалу Fox News заявил, что китайский лидер является «убийцей». Также Трамп подчеркнул, что отлично ладил с Си Цзиньпином пока не разразилась пандемия коронавируса. По словам дипломата, такие высказывания непременно подвергнутся осуждению и неприятию.

«Отдельные лицемерные политики, чтобы привлечь к себе внимание, делают подобные абсурдные и лишенные всякого смысла высказывания в погоне за дешевым эффектом», — отметил Лицзянь.

Также Трамп заявил, что Китай должен выплатить всему миру компенсацию в размере 60 триллионов долларов за появление коронавируса. По его мнению, то, что Пекин якобы сделал с миром, ужасно, сообщает телеканал «360».