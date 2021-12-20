Елизавета II любит пересматривать фильм «Флэш Гордон» с семьей перед Рождеством

Королева Великобритании Елизавета II предпочитает пересматривать научно-фантастический боевик «Флэш Гордон» с семьей перед Рождеством. Об это сообщает издание Marca.
Через несколько дней предновогодняя суета сменится затяжными выходными. Люди будут проводить время с семьей и пересматривать любимые киноленты. Как оказалось, Елизавета II последует их примеру.
«Это фаворит королевы», — говорится в материале издания о любимом фильме монарха на Рождество.
На рождественские праздники королева традиционно уезжает в Сандрингемский дворец, который располагается в 160 км от Лондона.