Елизавета II любит пересматривать фильм «Флэш Гордон» с семьей перед Рождеством

Королева Великобритании Елизавета II предпочитает пересматривать научно-фантастический боевик «Флэш Гордон» с семьей перед Рождеством. Об это сообщает издание Marca.

Через несколько дней предновогодняя суета сменится затяжными выходными. Люди будут проводить время с семьей и пересматривать любимые киноленты. Как оказалось, Елизавета II последует их примеру.

«Это фаворит королевы», — говорится в материале издания о любимом фильме монарха на Рождество.

На рождественские праздники королева традиционно уезжает в Сандрингемский дворец, который располагается в 160 км от Лондона.