Антироссийские силы внутри Германии и в остальных европейских странах пытаются склонить Берлин к русофобской политике. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт в интервью изданию «Украина.ру» прокомментировал наличие антироссийских настроений в Европе. По словам Рара, такие силы присутствуют не только внутри Германии, но и в странах Балтии, Польше и Великобритании. Аналитик разгадал тактику европейских игроков в отношении Москвы.

Политолог уверен, что некоторые страны пытаются настроить Германию против России. Однако правящая партия социал-демократов пока держит удар, отметил Рар. «Зеленые» же занимаются вопросами «соблюдения прав человека» в России и выстраивают русофобский фронт вместе с Польшей.

«Но они только часть правительства. И пока есть Олаф Шольц, социал-демократы — они, в принципе, настоящая власть в Германии, канцлер у нас от этой партии», — добавил политолог.

Александр Рар выразил надежду на конструктивную и прагматичную линию Берлина в отношении Москвы. Польша и Великобритания активно склоняют Германию к русофобским действиям. Однако такие страны, как Австрия и Франция, придерживаются иного подхода.