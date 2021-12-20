Аварийная ситуация. Петербург «тонет» в ДТП из-за морозов

На смену кратковременной зимней оттепели в Петербург вновь пришли суровые морозы. Температура упала до минус 10 градусов менее чем за сутки, поэтому к утру понедельника, 20 декабря, жителей и гостей Северной столицы уже поджидали обледенелые дороги и 9-балльные пробки.

Синоптики винят в очередном зимнем коллапсе циклон «Нео», который принес с собой похолодание и снегопады, а горожане кивают на коммунальщиков и Смольный. Власти, по мнению петербуржцев, несмотря на предупреждения метеорологов, вновь не успели подготовиться к борьбе со стихией.

«Все ездят по-разному, но то, что сейчас ДТП стало больше – это факт. Их можно было избежать, будь дороги хоть малость расчищены», – написал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Никита Ефимов.

«Опять новая рабочая неделя начинается с пробок и коллапса», – сетует Максим Гаврилов.

«Гололед страшный и во дворах и на дорогах. На улицу опасно выйти», – пожаловалась Екатерина Петрова.

Из-за зашкаливающей аварийной статистики горожане нарекли начало рабочей недели «днем жестянщика», а новостные ленты заполонили сообщения о ДТП в разных частях Петербурга. Так, около 9 утра пользователь Иван Абрамов сообщил об аварии на севере города — на перекрестке улиц Долгоозерная и Парашютная водитель иномарки не справился с управлением и влетел в забор автостоянки.

Не прошло и двух часов, как в той же группе опубликовали кадры массового ДТП в самом центре города. Там одновременно столкнулись три авто. Позднее очевидцы рассказали об аварии вблизи станции метро «Бухарестская», где водитель не справился с управлением из-за гололеда и влетел в Mitsubishi.

Еще одно «ледовое побоище» петербуржцы наблюдали утром на Суздальском проспекте. После столкновения нескольких иномарок одну из них развернуло на 180 градусов и выбросило на пешеходную зону. На место прибыли медики, но данных о пострадавших пока не поступало.

Между тем синоптики обещают петербуржцам еще большее похолодание. По их данным, 21 декабря столбики термометров опустятся до минус 17 градусов, а снег будет идти весь день. Самым холодным станет четверг — термометры покажут минус 19. В оставшиеся дни недели температура будет колебаться в районе 12-14 градусов ниже нуля.

Стоит отметить, что уборочную кампанию в Смольном провалили еще при первых заморозках в начале декабря. Коммунальщики попросту не справились с объемом осадков, хотя о готовности Петербурга к холодам губернатор Александр Беглов заявлял еще осенью. На этом фоне эксперты в унисон посоветовали градоначальнику обратиться за опытом к федеральному центру.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

В Москву, к слову, в ночь с воскресенья на понедельник тоже пришли аномальные холода, вот только никакого апокалипсиса с утра в столице не наблюдалось. Об этом «Политике Сегодня» рассказал председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

«В Москве то, что я вижу сегодня — тут все убрано. Тут все хорошо, с Петербургом сложно сравнить. Там ситуация намного печальнее», – поделился эксперт.

Автолюбитель обратил внимание, что петербургским водителям не остается ничего, кроме как сохранять спокойствие и предельную осторожность на дорогах. Он посоветовал соблюдать дистанцию, не нарушать скоростной режим и проявлять внимательность на пешеходных переходах.

Ранее из-за резкого потепления и плохой уборки снега в Северной столице появились первые жертвы халатности чиновников Смольного.