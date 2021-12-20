«Нечего предъявить». ЕС хочет выторговать российский газ сверх контрактов

Если Брюссель не устраивает объем газа, который Россия поставляет в Европу, то этот вопрос необходимо обсуждать отдельно, а не использовать как инструмент давления на Москву. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что Россия выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС. Однако политик выразил опасения, что Москва воспользуется газовым кризисом, чтобы «изменить структуру безопасности в Европе» и исключить ее из дискуссий по украинскому вопросу.

«Строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, но многие рассматривают ее отказ увеличить объемы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие "Газпрому" хранилища как средство оказания давления на ЕС и, в частности, для обеспечения нормативного лицензирования “Северного потока — 2”», — убежден Боррель.

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Глава европейской дипломатии признался в «зависимости» Евросоюза от импорта российского сырья, поскольку Москва сегодня обеспечивает 40% газовых потребностей сообщества. При этом компания «Газпром», по его словам, тщательно контролирует «объемы поставок голубого топлива в Европу, чтобы не снизить стоимость на газ».

«Конечные намерения России неясны, за исключением того, что она стремится угрожать и ослаблять Украину. Поэтому в таких условиях мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему», — призвал дипломат.

Боррель добавил, что для сдерживания российской политики в отношении Киева нужны конкретные действия, а не просто заявления. Именно поэтому лидеры ЕС решили продлить существующие экономические санкции против РФ и пригрозили ей «тяжелыми последствиями» на случай любого шага против Украины, резюмировал политик.

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Однако Брюсселю нечего предъявить России, которая выполнила все свои договорные обязательства перед Европой, уверен Безпалько. По его словам, именно ЕС стремится надавить на Москву в газовом вопросе, периодически выдвигая к ней новые требования.

«Если мы и оказываем давление, то только в условиях тех обязательств, которые мы сами же на себя взяли при заключении контрактов и проведении двухсторонних переговоров. А что, разве ЕС не оказывает на нас давление? Разве нам не выдвигают разного рода дополнительные условия вроде третьего энергопакета или других ограничений на экспорт газа?» — возмутился собеседник «ПС».

Безпалько напомнил, что в последнее время Россию стали совершенно безосновательно обвинять в подготовке «военного вторжения» на Украину. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что выступает лишь гарантом выполнения Минских соглашений, а не стороной конфликта в Донбассе.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

«Мы выполнили все свои договорные обязательства, нам нечего предъявить. А то, что мы якобы не хотим увеличивать экспорт газа, это наше полное право. Да, это подчеркивает необходимость и актуальность запуска “СП-2”, но мы выполнили все обязательства и перед Украиной, которая открыто считает нас агрессором и проводит политику жесткой конфронтации. Мы прокачали через ее систему 40 млрд кубометров», — подчеркнул политолог.

На минувших выходных поставки российского газа по газопроводу Ямал — Европа, который проходит по территории РФ, Белоруссии, Польши и Германии, составили 2,9 млн кубометров и 1,2 млн кубометров 18 и 19 декабря соответственно. Это более чем в 20 раз меньше средних показателей в этом месяце. Однако в «Газпроме» неоднократно объясняли, что используют польский транзит по мере необходимости и заявок клиентов.

Более того, в прошлом году Варшава не стала продлевать долгосрочный контракт с российской компанией, а предпочла перевести транзит газа на аукционы. В этой связи у РФ теперь нет обязательств по польскому направлению, тогда как «Северный поток» и «Турецкий поток» работают на сверхмощности. К примеру, в настоящее время поставки топлива через территорию Украины идут в рамках контрактных объемов в размере 109 млн кубометров в сутки.

gazprom.ru / Газпром

«Все остальное, что за рамками контрактных обязательств, — тема для обсуждений и переговоров, но никак не для давления со стороны ЕС на нашу страну. Пожалуйста, пройдитесь по рынку, поторгуйтесь. Можете купить американский газ, можете купить сжиженный-природный газ», — предложил Безпалько.

В конце октября президент РФ Владимир Путин поручил «Газпрому» начать плановую работу по повышению объема топлива в газовых хранилищах Европы. По его словам, это позволит «надежно и стабильно» снабжать газом европейских партнеров в осенне-зимний период. Компания приступила к работе 9 ноября.

В настоящее время экспорт российского газа во многом зависит от отопительного сезона. Поскольку на минувших выходных в Европе потеплело, снизился и отбор сырья из хранилищ стран ЕС. При этом ранее Путин выразил мнение, что к энергокризису привели «необдуманные действия» европейских властей, которые решили свернуть долгосрочные контракты на поставки топлива и переориентироваться на биржевую торговлю.