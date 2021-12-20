«Нечего предъявить». ЕС хочет выторговать российский газ сверх контрактов

Если Брюссель не устраивает объем газа, который Россия поставляет в Европу, то этот вопрос необходимо обсуждать отдельно, а не использовать как инструмент давления на Москву. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что Россия выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС. Однако политик выразил опасения, что Москва воспользуется газовым кризисом, чтобы «изменить структуру безопасности в Европе» и исключить ее из дискуссий по украинскому вопросу.
«Строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, но многие рассматривают ее отказ увеличить объемы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие "Газпрому" хранилища как средство оказания давления на ЕС и, в частности, для обеспечения нормативного лицензирования “Северного потока — 2”», — убежден Боррель.
Глава европейской дипломатии признался в «зависимости» Евросоюза от импорта российского сырья, поскольку Москва сегодня обеспечивает 40% газовых потребностей сообщества. При этом компания «Газпром», по его словам, тщательно контролирует «объемы поставок голубого топлива в Европу, чтобы не снизить стоимость на газ».
«Конечные намерения России неясны, за исключением того, что она стремится угрожать и ослаблять Украину. Поэтому в таких условиях мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему», — призвал дипломат.
Боррель добавил, что для сдерживания российской политики в отношении Киева нужны конкретные действия, а не просто заявления. Именно поэтому лидеры ЕС решили продлить существующие экономические санкции против РФ и пригрозили ей «тяжелыми последствиями» на случай любого шага против Украины, резюмировал политик.
Однако Брюсселю нечего предъявить России, которая выполнила все свои договорные обязательства перед Европой, уверен Безпалько. По его словам, именно ЕС стремится надавить на Москву в газовом вопросе, периодически выдвигая к ней новые требования.
«Если мы и оказываем давление, то только в условиях тех обязательств, которые мы сами же на себя взяли при заключении контрактов и проведении двухсторонних переговоров. А что, разве ЕС не оказывает на нас давление? Разве нам не выдвигают разного рода дополнительные условия вроде третьего энергопакета или других ограничений на экспорт газа?» — возмутился собеседник «ПС».
Безпалько напомнил, что в последнее время Россию стали совершенно безосновательно обвинять в подготовке «военного вторжения» на Украину. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что выступает лишь гарантом выполнения Минских соглашений, а не стороной конфликта в Донбассе.
«Мы выполнили все свои договорные обязательства, нам нечего предъявить. А то, что мы якобы не хотим увеличивать экспорт газа, это наше полное право. Да, это подчеркивает необходимость и актуальность запуска “СП-2”, но мы выполнили все обязательства и перед Украиной, которая открыто считает нас агрессором и проводит политику жесткой конфронтации. Мы прокачали через ее систему 40 млрд кубометров», — подчеркнул политолог.
На минувших выходных поставки российского газа по газопроводу Ямал — Европа, который проходит по территории РФ, Белоруссии, Польши и Германии, составили 2,9 млн кубометров и 1,2 млн кубометров 18 и 19 декабря соответственно. Это более чем в 20 раз меньше средних показателей в этом месяце. Однако в «Газпроме» неоднократно объясняли, что используют польский транзит по мере необходимости и заявок клиентов.
Более того, в прошлом году Варшава не стала продлевать долгосрочный контракт с российской компанией, а предпочла перевести транзит газа на аукционы. В этой связи у РФ теперь нет обязательств по польскому направлению, тогда как «Северный поток» и «Турецкий поток» работают на сверхмощности. К примеру, в настоящее время поставки топлива через территорию Украины идут в рамках контрактных объемов в размере 109 млн кубометров в сутки.
«Все остальное, что за рамками контрактных обязательств, — тема для обсуждений и переговоров, но никак не для давления со стороны ЕС на нашу страну. Пожалуйста, пройдитесь по рынку, поторгуйтесь. Можете купить американский газ, можете купить сжиженный-природный газ», — предложил Безпалько.
В конце октября президент РФ Владимир Путин поручил «Газпрому» начать плановую работу по повышению объема топлива в газовых хранилищах Европы. По его словам, это позволит «надежно и стабильно» снабжать газом европейских партнеров в осенне-зимний период. Компания приступила к работе 9 ноября.
В настоящее время экспорт российского газа во многом зависит от отопительного сезона. Поскольку на минувших выходных в Европе потеплело, снизился и отбор сырья из хранилищ стран ЕС. При этом ранее Путин выразил мнение, что к энергокризису привели «необдуманные действия» европейских властей, которые решили свернуть долгосрочные контракты на поставки топлива и переориентироваться на биржевую торговлю.