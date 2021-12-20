Жена Макрона готовится подать в суд на инициаторов слухов о ее попытках сменить пол

Супруга французского президента Эммануэля Макрона Брижит собирается обратиться в суд с иском против инициаторов слухов о ее половой принадлежности.

Как сообщает телеканал BFMTV, слухи распространяются в соцсетях при поддержке сторонников правых сил. В них утверждается, что жена Макрона была рождена мужчиной и впоследствии сменила пол.

Впервые такая информация появилась в журнале Faits & Documents, который публикует статьи конспирологической направленности.

Ранее стало известно, что президент Франции намерен провести новые переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Организация беседы планируется до конца 2021 года, говорится в коммюнике Елисейского дворца.