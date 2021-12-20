Польский раскол. Почему Дуда боится подписывать новый закон о СМИ

В минувшие выходные в Польше прошли массовые митинги против закона о телерадиовещании, который предусматривает жесткие ограничения для местных СМИ. На улицы Варшавы, Гданьска, Щецина, Познани, Кракова и ряда других городов, по данным DW, вышли десятки тысяч человек. Они держали в руках плакаты и скандировали лозунг «У нас есть право на правду» и «свободные СМИ, свободные люди, свободная Польша».

Волну протестов спровоцировали депутаты правящей консервативной партии «Право и справедливость», которые и стали инициаторами скандального законопроекта. В пятницу, 17 декабря, они же обеспечили большинство голосов в пользу одобрения документа.

Global Look Press / FOT.TEDI/NEWSPIX.PL via www.imag

Новые правила предполагают, что выдавать лицензии иностранным СМИ будут только при наличии представительства на территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), куда входят все страны Евросоюза, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн. Фирмы, зарегистрированные за пределами ЕЭЗ, могут владеть польскими СМИ не более чем на 49%. В противном случае их ждет закрытие.

Однако вступить в силу закон может только после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. С принятием решения он пока не торопится. Дело в том, что документ вызвал негативную реакцию в США. Там опасаются, что первым под удар попадет польский телеканал TVN, владельцем которого является американский концерн Discovery.

«Соединенные Штаты крайне разочарованы сегодняшним принятием Сеймом законопроекта о средствах массовой информации. Мы ожидаем, что президент Дуда будет действовать в соответствии с предыдущими заявлениями, чтобы использовать свое лидерство для защиты свободы слова и бизнеса», – написал в Twitter временный поверенный в делах США в Польше Бикс Алиу.

The United States is extremely disappointed by today's passage of the media bill by the Sejm. We expect President Duda to act in accordance with previous statements to use his leadership to protect free speech and business. — Bix Aliu (@USAmbPoland) December 17, 2021

По словам премьер-министра Польши и члена правящей партии Матеуша Моравецкого, законопроект нужен, чтобы не допустить контроля местной прессы со стороны Китая, России и арабских государств. Однако сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко считает, что тем самым польские консерваторы пытаются спасти собственные провальные рейтинги. Вот только способ для этого они выбрали сомнительный.

«Видимо, ничего умнее не придумали в партии "Право и справедливость", как ужесточить условия доступа к СМИ. Ужесточить прежде всего для своих политических оппонентов. И президент [Дуда] при всей его приверженности партии все-таки понимает, что это наоборот приведет к еще большему расколу в обществе и ухудшению позиций консерваторов», – подчеркнул собеседник «Политики Сегодня».

Политолог напомнил, что следующие парламентские выборы в Сейм и Сенат Польши состоятся осенью 2023 года. К этому времени оппозиционеры из партии «Гражданская платформа» имеют все шансы заполучить симпатию большей части электората, поскольку с этого года ее возглавил экс-премьер страны и бывший председатель Евросовета Дональд Туск.

consilium.europa.eu / European Union

С 2001 по 2014 годы он уже возглавлял «Гражданскую платформу», являясь одним из ее основателей. В 2007 году партия под его руководством заполучила большинство мест в Сейме, но сразу после перехода Туска на службу в Евросовет потеряла лидирующие позиции, уступив место «Праву и справедливости».

«Он [Туск] сильная личность и, конечно, будет выглядеть сильнее, чем Дуда, если будет выставлять свою кандидатуру на президентских и парламентских выборах. Если брать позицию США, то в любом случае и "Право и справедливость", и "Гражданская платформа" всегда были проамериканскими только с разной степенью глубины», – рассудил Оленченко.

Ранее стало известно о возможном визите в Россию министра иностранных дел Польши Збигнева Рау. Источники сообщили, что он может прилететь в Москву уже в феврале. Какую цель при этом преследует глава польской дипломатии — читайте в нашем материале.