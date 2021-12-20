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Польский раскол. Почему Дуда боится подписывать новый закон о СМИ

Европа и США
Польский раскол. Почему Дуда боится подписывать новый закон о СМИ

В минувшие выходные в Польше прошли массовые митинги против закона о телерадиовещании, который предусматривает жесткие ограничения для местных СМИ. На улицы Варшавы, Гданьска, Щецина, Познани, Кракова и ряда других городов, по данным DW, вышли десятки тысяч человек. Они держали в руках плакаты и скандировали лозунг «У нас есть право на правду» и «свободные СМИ, свободные люди, свободная Польша».

Волну протестов спровоцировали депутаты правящей консервативной партии «Право и справедливость», которые и стали инициаторами скандального законопроекта. В пятницу, 17 декабря, они же обеспечили большинство голосов в пользу одобрения документа.

«Он вернулся». Политолог Оленченко назвал главный страх польской власти
Global Look Press  / FOT.TEDI/NEWSPIX.PL via www.imag

Новые правила предполагают, что выдавать лицензии иностранным СМИ будут только при наличии представительства на территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), куда входят все страны Евросоюза, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн. Фирмы, зарегистрированные за пределами ЕЭЗ, могут владеть польскими СМИ не более чем на 49%. В противном случае их ждет закрытие.

Однако вступить в силу закон может только после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. С принятием решения он пока не торопится. Дело в том, что документ вызвал негативную реакцию в США. Там опасаются, что первым под удар попадет польский телеканал TVN, владельцем которого является американский концерн Discovery.

«Соединенные Штаты крайне разочарованы сегодняшним принятием Сеймом законопроекта о средствах массовой информации. Мы ожидаем, что президент Дуда будет действовать в соответствии с предыдущими заявлениями, чтобы использовать свое лидерство для защиты свободы слова и бизнеса», – написал в Twitter временный поверенный в делах США в Польше Бикс Алиу.

По словам премьер-министра Польши и члена правящей партии Матеуша Моравецкого, законопроект нужен, чтобы не допустить контроля местной прессы со стороны Китая, России и арабских государств. Однако сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко считает, что тем самым польские консерваторы пытаются спасти собственные провальные рейтинги. Вот только способ для этого они выбрали сомнительный.

«Видимо, ничего умнее не придумали в партии "Право и справедливость", как ужесточить условия доступа к СМИ. Ужесточить прежде всего для своих политических оппонентов. И президент [Дуда] при всей его приверженности партии все-таки понимает, что это наоборот приведет к еще большему расколу в обществе и ухудшению позиций консерваторов», – подчеркнул собеседник «Политики Сегодня».

Политолог напомнил, что следующие парламентские выборы в Сейм и Сенат Польши состоятся осенью 2023 года. К этому времени оппозиционеры из партии «Гражданская платформа» имеют все шансы заполучить симпатию большей части электората, поскольку с этого года ее возглавил экс-премьер страны и бывший председатель Евросовета Дональд Туск.

«Он вернулся». Политолог Оленченко назвал главный страх польской власти
consilium.europa.eu  / European Union

С 2001 по 2014 годы он уже возглавлял «Гражданскую платформу», являясь одним из ее основателей. В 2007 году партия под его руководством заполучила большинство мест в Сейме, но сразу после перехода Туска на службу в Евросовет потеряла лидирующие позиции, уступив место «Праву и справедливости».

«Он [Туск] сильная личность и, конечно, будет выглядеть сильнее, чем Дуда, если будет выставлять свою кандидатуру на президентских и парламентских выборах. Если брать позицию США, то в любом случае и "Право и справедливость", и "Гражданская платформа" всегда были проамериканскими только с разной степенью глубины», – рассудил Оленченко.

Ранее стало известно о возможном визите в Россию министра иностранных дел Польши Збигнева Рау. Источники сообщили, что он может прилететь в Москву уже в феврале. Какую цель при этом преследует глава польской дипломатии — читайте в нашем материале.

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