Украинский депутат погнался за трендами и назвал котлету «митболом»

Депутат Верховной рады Николай Тищенко в погоне за трендами назвал котлеты по-киевски «митболами».

Парламентарий в интервью телеканалу «НАШ» рассказал о любимых праздничных блюдах и заявил, что предпочитает «митболы по-киевски». Журналистка попыталась его поправить, указав что это обычные котлеты. Однако Тищенко настоял на своем.

«На украинском языке это «митбол», мы с вами вводим новые тренды. Потому что мы молодежь, а молодежь всегда на передовой и всегда диктует новые тренды», — сказал депутат.

Ранее депутат Тищенко заявил, что знает метод определения «настоящего украинца». По мнению парламентария, те кто не едят сала, не могут считаться истинными представителями украинкой национальности.