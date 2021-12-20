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Лидер ЛДПР Жириновский восьмой раз привился против коронавирусной инфекции

Общество
Лидер ЛДПР Жириновский восьмой раз привился против коронавирусной инфекции

Руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский сделал восьмую прививку против коронавирусной инфекции.

Политик уверен, что делать повторную прививку необходимо сразу, как только в организме снижается уровень антител. Таким мнением лидер ЛДПР поделился в эфире радио «Комсомольская правда».

«Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило. Но я согласен, слишком часто не надо. Может быть, я такой один, что восемь уколов за 1,5 года», — отметил Жириновский.

Не так давно лидер партии ЛДПР сделал седьмую инъекцию против COVID-19. Тогда политик привился отечественным препаратом «КовиВак» от Центра имени Чумакова.

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