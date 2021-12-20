Лидер ЛДПР Жириновский восьмой раз привился против коронавирусной инфекции

Руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский сделал восьмую прививку против коронавирусной инфекции.

Политик уверен, что делать повторную прививку необходимо сразу, как только в организме снижается уровень антител. Таким мнением лидер ЛДПР поделился в эфире радио «Комсомольская правда».

«Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило. Но я согласен, слишком часто не надо. Может быть, я такой один, что восемь уколов за 1,5 года», — отметил Жириновский.