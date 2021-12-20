Аналитики Sohu: Шольц может лишиться поста из-за ухудшающихся отношений ФРГ и РФ

Новый канцлер Германии Олаф Шольц рискует лишиться своей должности, если открыто выступит против враждебной политики главы МИД страны Анналены Бербок в отношении Российской Федерации, сообщили аналитики китайского издания Sohu.

По словам аналитиков, в правительстве уже заметны разногласия. Главным образом это касается позиции Берлина по отношению к Москве и газопроводу «Северный поток — 2». Новый кабмин только нагнетает обстановку вокруг проекта весьма резкими высказываниями. Однако, делает это не Шольц, а глава МИД Германии, которая ранее выступала против «СП-2» с заявлениями, что он якобы позволит РФ шантажировать Европу, передает «ПолитРоссия».

«В настоящее время немецкую сторону по большей части представляет не канцлер Олаф Шольц, а министр иностранных дел Анналена Бербок, которая агрессивнее остальных нацелена на Россию. Бербок решительно заявила, что проект "СП-2" не может быть одобрен, а затем МИД ФРГ выслал двух российских дипломатов», — говорится в статье Sohu.

Также авторы издания объяснили, как антироссийские настроения в Германии могут повлиять на быстрый уход Шольца с поста канцлера страны.

«Сейчас цель Бербок проста: ей нужно оказать давление на Шольца. Если же канцлер выразит мнение, противоположное позиции главе МИД, тогда начнутся разногласия. В таком случае Бербок может стать еще более радикальной и избавиться от Шольца, заручившись поддержкой США», — подчеркнули аналитики.

Ранее Шольц рассказал, что Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сейчас занимается сертификацией «Северного потока — 2», не учитывая политическую ситуацию. По словам канцлера ФРГ, сертификация газопровода является неполитическим решением, сообщал телеканал «360».