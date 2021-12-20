Депутат Хамзаев предложил поощрять болельщиков с Fan ID бесплатными билетами

Систему поощрения футбольных фанатов с оформленными паспортами болельщика (Fan ID) могут ввести в России. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев направил министру спорта РФ письмо, в котором предложил поощрять болельщиков с Fan ID билетами на матчи национальной сборной. Об этом информирует РИА Новости.

«Для стимулирования образа положительного болельщика предлагаю создать систему поощрения. Для постоянных посетителей спортивных мероприятий, соблюдающих действующее законодательство, хорошей практикой могло бы стать бесплатное посещение игр сборной России», — говорится в письме.

Закон о внедрении Fan ID на спортивных мероприятиях в России был принят на прошлой неделе. Планируется, что система идентификации болельщиков будет введена в РПЛ с сезона-2022/23.