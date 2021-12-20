Предсказание ясновидящей Ванги о непредвиденной войне может сбыться в 2022 году

Провидица Ванга предсказала, что в «день пяти двоек» мир столкнется с непредвиденной войной. Соответствующее заявление сделал друг ясновидящей Сергей Косторной.

По его словам, изначально эксперты думали, что пророчество сбудется в 2020-м или 2021 году, однако пришлось сдвинуть сроки, так как в это время сбылись предсказания, которые Ванга озвучила на более ранний период. Он указал, что болгарская провидица предвидела падение крупного метеорита на территорию Китая, а также борьбу с коронавирусом на мировой арене. Об этом Косторной рассказал в ходе программы «На самом деле. Предсказание Ванги».

«В зеркальный день погреемся на солнышке, а когда сойдутся пять двоек, наступит темный и долгий день», – привел он жуткое пророчество Ванги о начале войны.

По мнению слепой ясновидящей, в результате военного столкновения могут погибнуть миллионы людей. Стоит отметить, что теперь исследователи, которые пытаются расшифровать слова провидицы, считают, что страшное предсказание сбудется в 2022-м. Таким образом «день пяти двоек» может наступить в феврале нового года, подчеркнула астролог Эвелина Соболева.

Ранее сообщалось о публикации семи предсказаний знаменитого британского физика Стивена Хокинга о будущем нашей планеты. Большинство из них мрачны.