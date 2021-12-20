Журналисты Die Welt указали на «глухую оборону» канцлера ФРГ Шольца в вопросе России

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц не может противодействовать России со всей жестокостью. Члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) традиционно делают ставку на диалог и дипломатию, считают журналисты немецкого издания Die Welt Николаус Долль и Клеменс Вергин.

По данным СМИ, подобной позиции придерживаются многие однопартийцы Шольца, поэтому у политика связаны руки. Члены СДПГ считают, что Кремль не удастся «сдержать» исключительно с помощью договоров, так как российский президент говорит с ними на «языке войны».

В том, что касается комментирования «российской проблемы», Шольц «ушел в глухую оборону», и многие — особенно в Восточной Европе — задаются вопросом: «Какую же позицию занимает Берлин?» Журналисты Долль и Вергин объяснили, что немецкие политики говорят правильные вещи, но при этом грозят Кремлю жесткими ограничительными мерами. Однако их «дела расходятся со словами». Die Welt пишет, что последствия у этого будут крайне серьезные: из-за газопровода «Северный поток — 2» российской стороне якобы будет проще шантажировать Украину.

Журналисты Die Welt объяснили, почему Путин говорит с партией канцлера ФРГ на «языке войны». Дело в том, что из-за своих опасений Германия начала вести политику сдерживания, что заставило РФ сменить риторику. В своей правительственной декларации новый канцлер страны заявил, что любое нарушение территориальной целостности будет «иметь высокую цену».

«Но насколько высокую?» — задаются вопросом журналисты издания.

По их мнению, Россию не удастся «сдержать» исключительно с помощью договоров.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у администрации Белого дома есть «окно в четыре недели», чтобы предотвратить «вторжение» России на Украину. Так он поручил своей команде использовать все возможные инструменты для предотвращения гипотетической атаки, сообщает телеканал «360».