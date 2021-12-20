Депутат Верховной рады рассказал о методе определения «настоящего украинца»

Кто не ест сало, тот не украинец. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Николай Тищенко.

«Я очень люблю сало. Я генетически настроенный украинец. И всех проверяю на это очень важное пищевое лакомство. Если ты сало не ешь — ты не украинец», — заявил Тищенко.

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Парламентарий уточнил, что всех своих знакомых именно так проверяет на украинскую идентичность. Если человек не проходит проверку, депутат разворачивается и уходит.

Ранее политолог Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил, что на Украине образовался дефицит сала. Он рассказал, что во время работы в израильской службы «Натив» к нему обратились сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) с просьбой привезти сала. Сотрудники украинского ведомства поделились, что из-за нехватки им приходилось провозить товар в багаже по десять килограммов.