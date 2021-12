Диетолог Лора Али назвала ягоды и квашеную капусту полезными продуктами для здоровья кишечника

Употребление бобов, ягод и квашеной капусты оказывает благотворное влияние на здоровье кишечника, рассказала кулинарный диетолог Лора Али.

Бобовые и фасоль являются отличными источниками клетчатки, которая помогает пищеварению. Вместе с этим специалист порекомендовала включить в рацион больше ягод, которые богаты антиоксидантами и витамином С.

«Вы можете смешать их с небольшим количеством кефира в коктейле на завтрак, и вы отлично начнете день», — подчеркнула Али в беседе с изданием Eat this! Not That.