SCMP: Китай и Россия сближаются из-за давления Запада

Китай и Россия все больше сближаются на фоне давления западных стран. Об этом сообщили авторы издания South China Morning Post (SCMP).

Президент США Джо Байден сразу после онлайн-саммита с российским лидером Владимиром Путиным пообещал разрушительные последствия в лице новых санкций против Москвы, если та будет «опрометчиво действовать» в отношении Украины. Однако давление Запада обернулось неожиданностью для Белого дома. Москва и Пекин сближаются больше в условиях давления,

«Вместо того, чтобы искать компромисс, Соединенные Штаты и их союзники становятся все более язвительными по отношению к России, а также к Китаю. В октябре министр обороны США Ллойд Остин принял участие в первой после пандемии встрече министров обороны трансатлантического альянса по безопасности, включив Китай в повестку дня саммита наряду с "пагубной" деятельностью РФ», — передает «ПолитРоссия».

Владимир Путин и Джо Байден провели онлайн-переговоры в начале декабря. Лидеры общались более двух часов в закрытом формате. Президенты России и США не делали совместных заявлений. Однако стало известно, что главы государств обсуждали ситуацию на Украине.