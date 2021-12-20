Вадима Манукяна возмутили слухи о заброшенной могиле Валентины Легкоступовой

Семью заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой в последнее время то и дело необоснованно попрекают тем, что она якобы не удосужилась установить на могиле певицы памятник. Блогер Вадим Манукян возмутился этими слухами.

Ведущий популярного YouTube-шоу «Давай поговорим» задался целью развенчать миф, сформировавшийся вокруг личности покойной исполнительницы хита «Ягода малина» и членов ее семьи, для чего отправился на могилу звезды на Троекуровском кладбище.

Как выяснилось, слухи о «забытой» могиле Легкоступовой и отсутствующем на ней памятнике не соответствуют действительности. Манукян заявил, что его печалит факт царящей в настоящее время постправды.

«Сколько же в последнее время различные спикеры вылили лжи на семью моей подруги Валечки. Семья с самого начала говорила о том, что к 30 декабря, к годовщине захоронения части праха на Троекуровском кладбище, памятник Валентине Легкоступовой будет стоять. Он был поставлен даже раньше. Меня возмущает то, что даже после этого недобросовестные спикеры продолжают говорить о том, что памятника на могиле нет и что там только крест. Им не стыдно? Они хоть на могиле-то были?» — возмутился Манукян.

В качестве доказательства своих слов блогер привел изданию «Журналистская правда» фотографию памятника, установленного на могиле Легкоступовой. На снимке отчетливо видна изящная надгробная плита с фотографией исполнительницы, выполненная из темного камня.