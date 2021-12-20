Замглавы МИД РФ Рябков: консультации с США по визам в этом году не состоятся

Совещания с американской стороной по визовым вопросам в этом году не состоятся. Об этом рассказал замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

По словам Рябкова, на данный момент Вашингтон все еще не готов подрегулировать свою позицию по основным вопросам, о которых говорила российская сторона. Таким образом, учитывая, что декабрь уже подходит к концу, положение будет рассматриваться уже в 2022-м, подчеркнул заместитель главы МИД РФ ходе разговора с представителями СМИ.

«Поэтому будем смотреть, наверное, уже в новом году, что возможно, а что нет (по консультациям с США по поводу виз. — Прим. ред.)», — высказал он свое мнение.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Соединенные Штаты пока не ответили на предложения Российской Федерации по гарантиям безопасности. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.