На главной площади Мариуполя упала новогодняя елка

Новогодняя елка на центральной площади Мариуполя упала из-за сильного ветра. Информации о пострадавших нет. В Мариупольском городском совете пообещали, что украинцам скоро вернут новогоднее настроение обратно.

«Сегодня вечером [19 декабря] из-за сильного ветра упал верхний сегмент главной елки Мариуполя. Подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию. Вскоре снова главная елка засияет новогодними огнями», — заявили чиновники.

Местные СМИ пишут, что спустя несколько минут после обрушения жители Мариуполя принялись подбирать упавшие елочные игрушки и уносить их домой.

Похожий инцидент произошел в украинском городе Лебедин. Если верить местному мэру Александру Бакликову, новогодняя елка также не выдержала напора сильного ветра.