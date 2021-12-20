Глава МИД Китая Ван И: Пекин не позволит никому использовать Тайвань в корыстных целях

Правительство Китая не позволит никому в корыстных интересах использовать Тайвань, который в конце концов вернется домой, рассказал министр иностранных дел Китая Ван И.

Соответствующим заявлением глава китайского внешнеполитического ведомства поделился на симпозиуме, посвященном вопросам развития дипломатии страны в условиях международной конъюнктуры. Помимо этого, он подчеркнул, что Китай «должен и обязательно будет объединенным».

«Тайвань — это скиталец, который в конце концов вернется домой. Нельзя допустить, чтобы другие использовали его в своих интересах как шахматную фигуру», — подчеркнул Ван И.

Ранее министр иностранных дел КНР заявил, что дружественные отношения Москвы и Пекина не ослабнут ни при каких обстоятельствах на международной арене. Об этом он также рассказал на симпозиуме, посвященном развитию китайской дипломатии, сообщал телеканал «360».